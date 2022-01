Mike BOLLIGER

Vous voulez placer votre publicité ou message efficacement et exact de cible. Seul ou ensemble avec des partenaires de coopération affines lesquels divisent mutuellement la pensée "win-win". Avec des idées de concept enflammées et des arguments convaincants comme forts de vente. Si des biens de consommation ou biens d'investissement. Médiumnique de cross ou d'une manière classique. Au Point of Sale ou dans votre journal de client.



Je m'engage avec beaucoup de sang de coeur et finesses linguistiques pour des projets de client de tous les mondes de branche. Soutient des connaissances et l'expérience de plus de vingt ans l'activité dans la branche de communication. Avec la stimulation constante de faire la connaissance du nouveau et de tester.



Mes compétences :

Joomla