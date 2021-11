Mike BUTEUX VAN DER KAMP

15 ans à la tête d'équipes marketing, 7 ans à développer les ventes à l'international et plus de 3 ans d'expérience sur les sites clients. Tout cela m'a permis d'acquérir des compétences approfondies en marketing, vente, communication et gestion de produits.



Expert en stratégie de marché international, des cycles de vente complexes et j'ai une connaissance approfondie de la région EMEA.



Depuis le début du Web, je me suis intéressé aux réseaux sociaux, accumulant des connaissances de CompuServe® à TikTok®. Aujourd'hui, je conseille les entreprises et les organisations sur leur stratégie de médias sociaux, et comment pour améliorer au mieux leur empreinte numérique.



J'enseigne (pédagogie active) également quelques cours en école supérieure chaque année autour du développement international, de la stratégie, du marketing international, du branding, du marketing moderne, des réseaux sociaux, et du web 3.0

Ce semestre, j'enseigne "eBusiness Entrepreneurship" et "lntercultural Management" (cours dispensés en anglais).



D'origine néerlandaise, mon expérience internationale m'a amené à être ouvert d'esprit, à être à l'écoute et très réactif. Les projets que j'ai gérés et leurs résultats montrent mes compétences en gestion d'équipe et mes capacités de ressources organisationnelles.