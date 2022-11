Mike GOERING

Passionné de technologie , autodidacte en informatique , je souhaites aujourdhui travailler dans ce milieux . Je cherches avant tout un poste ou je pourrais apprendre a gérer tout un parc informatique d'entreprise .



Actuellement j'ai avant tout travaillé sur une configuration de foyer constitué de un ou plusieurs ordinateurs et un routeur internet . Ce qui mintéresse le plus c'est de pouvoir faire des test pour voir ce qui est le plus approprié au monde de l'entreprise j'ai eu loccasion de tester plusieurs systèmes comme linux , androïde et Windows .



Si tu est intéressé nhésite pas a prendre contact , même si c'est juste pour poser des questions je me ferais un plaisir a te répondre .