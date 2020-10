Mike LEYRAL

Objectif professionnel :

Evoluer dans le journalisme



Compétences :

Bonne plume, maîtrise de la vidéo et de la photo, du montage video

Encadrement de rédactions (jusqu'à 27 personnes)

Expériences en télévision, presse écrite, radio et agence

Actuellement rédacteur en chef des magazines et débats à TNTV (télévision polynésienne) et journaliste pour l'AFP



Réalisation de plusieurs milliers de reportages culturels, politiques, économiques, en Polynésie française et dans de nombreux pays, surtout dans le Pacifique ; ainsi que d'une cinquantaine de magazines télévisés. Présentation de quelques centaines d'émissions en direct ou en différé (politique / société essentiellement)



Enseignant en journalisme dans le supérieur (Université de la Polynésie française et Institut Supérieur de l'Enseignement Privé en Polynésie)



Mes compétences :

Journalisme

Photographie

Prises de vues vidéo

Montage vidéo

Enseignement