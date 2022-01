Militello ANDREA MILITELLO (ANDREA)

Je suis directeur artistique et designer, créatif et curieux. Jétudie les nouvelles tendances et je suis toujours à la recherche des nouveatées. Déterminé et compétent. Chaque expérience vécue, chaque personne que je rencontre stimule mon empathie et augmente mon envie de partager des idées et des réflexions. Lart stimule mon imagination et mes émotions. Une de mes plus grandes passions cest le car design; pendant mon temps libre je dessine des voitures.