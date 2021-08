Mina AICHOUR

Je m’appelle mina j'ai une expérience de plus de 9 ans dans mon domaine : comptabilité



j'ai une licence en économie d’entreprise plus une formation en comptabilité .



8 ans dans des cabinets de comptabilité

1 ans dans dans une société d'ameublement .

j'aime consulte internet dans plusieurs domaines.



La comptabilité de A à Z:



La saisie des écritures comptables.

L'analyse des comptes .

Etat de rapprochement comptable .

Explication de compte.

Travaux fin d’année ( Amortissement-Provision-Régularisation ...... ).

Les déclarations fiscales et sociales ( CNSS-IR-TVA-ACOMPTE-REGULARISATION...).

Etablissement du bilan.



Établir des situation en excel















Mes compétences :

Dynamique