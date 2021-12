Mina VUILLE (MEZHAR)

Professeure de cours particuliers, à DISTANCE, D'arabe - de Français, et d'Anglais.

De formation Bac+4, je donne des cours d'arabe qui est ma langue maternelle pour tous les âges.

Ayant effectué du journalisme, au journal ALBAYANE, aux Émirats arabes unis, pour une petite période, tout en donnant des cours aux particuliers.

Ayant également donné des cours de Français, à l'alliance française à Karachi.

Cours de renforcement en langues Arabe, Français, et Anglais pour les élèves du primaire, et du secondaire.

Aide aux devoirs et coaching scolaire.

Cours de littérature Arabe, (tous les niveaux).

Skype pour les cours de langues, et de l'aide aux devoirs.

Des cours plus économiques une plus grande flexibilité sur les horaires.

Les cours à distance évitent le transport (et son coût associé) et permettent une plus grande flexibilité sur les horaires.