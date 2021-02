Mes compétences



Langages : Java, C, C++, XML, UML

Architectures distribuées : Services web (XML, REST)

Gestion de configuration et intégration continue : Maven, Nexus, Sonar.

Gestion de version : SVN, Git

Serveurs d'applications : Apache, Tomcat, JBoss, Websphere

Bases de données : MySQL, DB2, Oracle

Frameworks : JSF, Hibernate, Spring (Security, MVC), MyBatis

ETL : Datastage





Portfolio : https://www.minh-trieu.com/