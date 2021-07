Miora RAJAONARIVELO

Originaire du Sud ouest capitale du patrimoine et notamment de l'aéronautique. Ainsi que le développement de l'industrie pharmaceutique et des laboratoires (pierre fabre...).



Discrète,un peu coquette..

Curieuse et rigoureuse j'aimerais tout comprendre et je persévère pour tout apprendre.



Ayant un cursus plutôt médico-social basé sur mon diplôme de préparateur en pharmacie. L'appréciation de nouveaux horizons réunis mes formations orientés vers le travail en laboratoire.