Mioratiana Tafitasoa RANDRIANANTSASON (MIORATIANA)

Actuellement, j'occupe le poste Ingénieur Support RAN dans une entreprise de Télécommunication TELMA SA à Madagascar après avoir obtenu les capacités en tant que Technicien Opération et Maintenance Field dans cette société même.

Je suis compétent pour toutes les maintenances des équipements RAN (RNCs-BSCs-EnodeB-NodeB-BTS-TCU-R6K ...) et transmission (Minilink 6k- Minillink TN- IpasoLink ..) en général tous les équipements Ericsson et Huawei. J'ai effectué plusieurs stages , formation et ayant des expériences pour toutes les tâches du réseau mobile et son environnement.

J'ai eu mon Diplôme d'Ingénieur en Télécommunication parcours Radiocommunication sortant d'une grande Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo.

J'ai nagé dans le monde professionnel en Réseau mobile et son environnement pendant 4 ans.

Un éventuel entretien sera nécessaire pour plus d'information.

Bye!!