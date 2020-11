Mircea STANCIU

Forte d’une expérience de :



- 10 ans dans la vente sur le marché Roumaine des produits très "délicats" au début des années ‘90(équipement sportifs high-tech, matériel pédagogique et simulateurs médicaux de dernière génération, instruments et appareilles médicaux etc.) ;

- 4 ans comme consultant indépendant de la société anglaise Swann-Morton Ltd –leader mondial des producteurs des lames et des manches chirurgicaux ;

- 9 ans comme chargé d’affaires dans une société roumaine à 100 % de capital français agissant dans le domaine de la sous-traitance mécanique,



compétant, sérieux et motivé, je vous propose mes prestations dans le domaine de la sous-traitance mécanique générale ou de service aide à l’achat.



Les collaborateurs auxquels je peut faire appelle pour la fabrication des vos pièces, sous-ensembles mécaniques ou outillages complets, unitaires, en petites ou moyenne séries et avec lesquels j’ai bâtis des très bon relations à travers les années, produisent principalement pour les secteurs de la construction des machines spéciaux, automobile, ferroviaire, équipements de construction, industrie extractive, nucléaire, métallurgie, énergie non-conventionnelle etc.