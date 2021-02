Mireille BERNARD

Après plus de 14 ans d'assistanat dentaire ( diplômée C.N.Q.A.O.S. en 2001 ), je me suis orientée vers la prothèse dentaire ( obtention du C.A.P. en prothèse dentaire promotion 2009, à L' Ecole Dentaire Française).



J'ai occupé un poste de plâtrière dentaire dans un laboratoire d'orthodontie, sans possibilité d'évolution, ma mission est arrivée à son terme au bout de 5 ans.



Actuellement disponible, j'étudierai toutes les propositions en rapport avec mes compétences, je suis ouverte aux contrats CDD, CDI, ainsi qu'à d'éventuelles formations diplômantes dans les secteurs du paramédical.



Dans le cadre d'un projet fiable, une mobilité géographique peut-être envisagée.



N'hésitez pas à me contacter, de préférence par mail : mbh.78@hotmail.fr.



Mes compétences :

Écologie

Nautisme