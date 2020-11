Mireille LUSSEAU

PSYCHOTHERAPEUTE COGNITIVE-COMPORTEMENTALE DEPUIS 2002 EN CABINET



Kinésiologie Hypnose clinique psycho-généalogie- EMDR

Accompagnement individuel et collectif

Formation : Gestion du stress, Santé par le toucher, Devenir Thérapeute et kinésiologie humaniste

Atelier : art-thérapie, méditation, cercle de parole

Auteur de 2 livres et conférencière

Actuellement en fin de cursus de Psycho-traumatologue au sein de lÉcole de Psychologie Clinique



Responsable de l'association "Bien être à Melle" depuis 2002 : gestion administrative, financière, développement, communication.



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PREALABLE



Missions en Poitou-Charentes : 1995/2000

Chargée de mission Formation on line AFPA Rochefort

Conseillère Pédagogique & professionnelle FONGECIF Poitou-Charentes

Responsable Formation régionale secteur Jeunes IRFREP Poitou-Charentes

Formatrice vacataire

Communication, management équipe / Informatique / Hôtellerie Restauration / Bilans/TRE / Insertion

Responsable vente / consultante Web et formation



Missions en région Parisienne:

Responsable des ressources humaines, de la Formation CNIT Paris la Défense 1989/1995

et Communication Interne.

Cadre de la Direction générale de lexploitation du CNIT (1000 personnes en fixe/600 vacataires/26 unités)

Controle Qualité pour le groupe SOFITEL

Responsable de centre & Formatrice UNIFHORT Paris 1985/1989

Détachée consultante en Entreprise

Responsable Hébergement Novotel Cergy-Pontoise 1980/1984