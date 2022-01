Mireille NGUEPTCHOUANG (MIREILLE NGUEPTCHOUANG)

Organisée, communicative, créative,

j'aime le travail collaboratif. Ma capacité

d'écoute et d'attention vont de pair avec

mon dévouement, ma persévérance et

ma rigueur dans le travail. Par ailleurs,

mon ouverture d'esprit me permet de

m'adapter à diverses situations. Je suis tutrice depuis octobre 2021 chez Gostudent, un organisme de cours de soutien en ligne. Je suis également équipière polyvalente chez adecco depuis novembre 2021.

Par ailleurs, entre Janvier et Février 2021, j'ai réalisé mon stage de projet technicien pour mon BTS MSP au sein d'une startup appelée Exotics Foods au Congo Brazzaville.