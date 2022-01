Miriam D'AMICO

Ingénieure en génie chimique de l’Ecole Polytechnique et des Sciences de Base de Naples en Italie, j’ai réalisé un doctorat en génie des procédés financé par l’IRSN et EDF, en partenariat avec le LRGP de Nancy. Après cette expérience très enrichissante partagée entre le monde académique, institutionnel et industriel, je souhaite désormais continuer ma carrière dans le milieu industriel sur un poste de Ingénieur Procédés.



Mes compétences :

Matlab

Aspen Plus

Problem Solving

Microsoft Project

Microsoft Office

Très bon relationnel

Proactivité

Très bonnes capacités rédactionnelles

Orientation résultats

Dynamisme

Goût pour le travail d’équipe

Adaptabilité

Esprit critique d’analyse des résultats

Sécurité industrielle

Planification et mise en œuvre des activités dans

Définition, conception et optimisation de procédur

Solides connaissances en phénoménologie de procédé