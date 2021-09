Miriam GODARD (RECRUTEMENT CAD/PLM FRANCE-CANADA-USA)

PCO Innovation est le leader mondial, indépendant et spécialisé dans le domaine de la gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management) et de la CAO. PCO Innovation fait maintenant partie d'Accenture.



Combinant son expérience des technologies avancées et des processus industriels, PCO Innovation propose des services à valeur ajoutée en matière de conseil, d'intégration, de maintenance et de gestion de projet à ses clients partout à travers le monde.



Nos projets nous amènent à évoluer avec plusieurs leaders mondiaux qui touchent à des secteurs industriels très variés comme l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, les hautes technologies, les sciences de la vie et les produits grand public.



> BOEING > BOMBARDIER > DASSAULT > HONDA > VOLKSWAGEN



Specialités: PLM / CAD, Consulting, Integration, Innovation

Java, C++, C, MatrixOne/eMatrix, TeamCenter Engineering/Unified, CATIA V6 V5 V4, Unigraphics, Windchill/PDMLink, AVEVA PDMS, Enovia V6 V5, VPM, LCA, CAA, RADE, SmarTeam, Delmia



