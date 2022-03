Modéliste expérimentée en prêt-à-porter homme, femme et enfant, vêtements de Luxe, sports et de travail.



je traite les dossier en free-lance.



Je propose de mettre mes compétences au service des industriels de l'habillement pour tous travaux de patronage suivant un échantillon, photo ou dossier technique , modification de patronage, gradation, digitalisation, retouche suivant essayage, proposition pour l'industrialisation des modèles et tirage tracé etc..



Mes compétences :

Modélisme