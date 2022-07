Moha Ou Maati HAMID

Je suis chercheur post-doctorant à l'Institut de Pharmacologie moléculaire et cellulaire (IPMC)sur le site du CNRS de Sophia Antipolis, dans l'équipe "Explorations des pathologies cérébrovasculaires et thérapeutiques", dirigée pae le Dr. Catherine Heurtaux. Je travaille sur un canal potassique de la famille des canaux K2P, le canal TREK 1 qui est impliqué dans la depression et l'accident vasculaire cérébrale.



Avant ce contrat post-doctoral, j'ai réalisé une thèse en science de la vie dans le domaine des pathologies cardiovasculaires. Cette thèse a été effectuée par le biais d'un contrat ciffre, en collaboration avec un laboratoire privé qui réalise des tests pré-clinique de pharmacologie de sécurité cardiovasculaire.



Au cours de ma thése, j'ai pu acquérir de solides compétences dans le domaine de la physiologie animale (expérimentation sur le cobaye, le lapin, la rat ainsi que la souris; avec des expérimentations sur l'organe isolé comme le coeur et l'intestin) , mais aussi dans les domaines de la chirurgie animale (mesure de pression arterielle, de respiration, de secrétion hydrique et biliare sur le rat et le lapin anesthésiés),de l'électrophysiologie, de la biologie cellulaire et moléculaire. J'ai également acquis des compétences associées à ma période passée au sain de l'industrie pharmaceutique, comme la règlementation ou encore le travail sous conditions "Bonne Pratique de Laboratoire ou BPL".



Mes compétences :

Pharmacologie moléculaire

Industrie pharmaceutique

Gestion de projet

Santé

Formation

Communication

Pharmacie

Organisation du travail