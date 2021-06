Mohamadi MSA

Après avoir obtenu un baccalauréat scientifique, jai décidé de poursuivre mes études à la

webac@cademie by EPITECH, afin dacquérir des connaissances approfondies dans le domaine du

développement web. Je suis à la recherche d'une entreprise au sein de laquelle je pourrais effectuer

mon année d'apprentissage qui me permettrais dallier enseignement théorique et formation

pratique. Dune durée de 14 mois, celle-ci débutera le 24 septembre 2021.

Doté dune grande curiosité et intérêt prononcé pour les nouvelles technologies, cest avec

enthousiasme que jaime découvrir et apprendre des nouvelles choses. Sérieux et motivé, je possède

les qualités dadaptation indispensables à la réussite dune formation en alternance.

Durant ma première année, jai acquis de très bonnes bases dans les principaux langages de

programmation web tels quel que le PHP ,jS , HTML, CSS, SQL ainsi que leur Frameworks respectifs.

Bien que les langages côté Backend restent mes langages favoris dans lesquels mon imagination est

sans limite. Cependant, je suis tout aussi à laise avec les langages côté Frontend.

J'ai choisi la voie de l'alternance, car il s'agit pour moi dune nouvelle aventure au cours de laquelle

je pourrais acquérir de nouvelles compétences techniques, méthodologique et fonctionnelles et les

éprouver en les mettant en pratique sur un projet denvergure.

Mes compétences :



Laravel

Adobe Photoshop

Reactjs

JQuery

Ajax

CSS

Nodejs

mangoDB

ReactJs

React-native

Bootstrap

SQL

Git

JS

HTML 5

Symfony

MVC