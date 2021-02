Mohamed A. MOHAMED A. DICKO (DICKO)

Bilingue (Anglais-Français parlés couramment), jinterviens dans l'accompagnement et l'encadrement des entrepreneurs depuis la phase d'idéation jusqu'à la conception et lopérationnalisation du Business plan en passant par le Business Model.

Aussi, en tant que communicant, je suis compétents dans l'élaboration de stratégie de communication, la planification, l'organisation et audit de la communication.

Pour avoir été consultant auprès d'ONG pendant longtemps, mes domaines de compétences touchent également au domaines suivants :

- Management (M-RH, M-Projet, M-Organisations, Management interculturel) ;

- Conception et développement de documents projet ;

- Planification stratégique et suivi-évaluation ;

- Gouvernance, décentralisation, réformes politiques et développement ;

- Paix et sécurité (RSS, DDR, gestion des conflits, médiation sociale et dialogues communautaires) ;

- Justice Transitionnelle, genre et Audit-Genre ;

- Plaidoyer et communication pour le changement de comportement ;

- Production des articles scientifiques et de Presse, des TDR, et notes techniques ;

- Formation des enfants et des adultes.