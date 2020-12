Mohamed ABD-RABI

Nous développons sur le territoire national et en Europe une activité d'intermédiation entre les différents acteurs de l'immobilier.



Nous recherchons pour le compte de nos clients professionnels, Hôtels, Immeubles , plateformes logistiques et terrains dans les grandes villes européennes.



Nous recherchons pour le compte de clients privés internationaux, des immeubles de rentabilité, des villas de haut standing et des domaines viticoles.



Vous avez une affinité avec ces domaines, rejoignez-nous.



KapitalIZ France