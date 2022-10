Mohamed-Amin MOHA (SBIAA)

Madame, Monsieur,

Actuellement, étudiant en BTS SIO (BTS Services informatiques aux organisations option A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux) au lycée voillaume à aulnay sous bois.

Je souhaiterai rejoindre votre organisation pour un stage conventionné de cinq semaines dans le domaine à partir du mois de mai 2023.

Jai déjà effectué récemment avec succès un stage dune semaine en 3ème dans le service Informatique duquel jai pu mettre en pratique mes connaissances et compétences professionnelles de trois semaines en seconde, quatre semaine en février 2021 et 4 semaines au mois de juin 2021,quatre semaine au mois de novembe a decembre 2021 et 4 semaine de mars a avril 2022..

Passionné par lInformatique, jambitionne de devenir un Informaticien qualifié. Etant une personne très sérieuse, dynamique et très patient, je procède régulièrement aux réparations des unités centrales des ordinateurs tombés en panne dans mon entourage.

Je suis prêt à mimpliquer complément dans les missions que vous pourrez me confier.

Je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien.

Je vous remercie par avance de lintérêt que vous portez à ma candidature et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en lassurance de mes salutations distinguées.