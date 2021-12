Mohamed Amine HAJI

▪ Sérieux et créatif.

▪ Sens de responsabilité et d’initiative.

▪ Capacité d’adaptation et d’intégration



Mes compétences :

SolidWorks

Résistance des matériaux

Base de données

Catia v5

Rockwell arena

Visual Basic .Net

BPMN

Automatismes industriels

Gestion de projet

Maîtrise statistique des procédés

Recherche Opérationnelle

OpenERP

Gestion des opérations

Programmation orientée objet

C

Maintenance industrielle

Value Stream Mapping

AMDEC / FMEA

Visual Basic for Applications

Lean Six Sigma

Amélioration continue