Mohamed Amine MOHAMED AMINE SELLAMI (SELLAMI)

Ingénieur en Mécanique diplômé de l'Ecole Nationale d'Ingénieur de Tunis. J'ai occupé le poste d'un chef de projet à Formes et sculptures Tunisie.J'ai réalisé mon projet fin d'étude dans un bureau d'étude Case4de en collaboration avec AIRBUS sur un système d'embarquement de véhicule dan un avion A380 VVIP. Suite à cette première expérience et voulant élargir ma formation généraliste, j'ai continué mes études avec un Master2 en mécanique et physique des matériaux et j'ai réalisé mon stage à l'ENSTA-Paristech. Mon sujet de stage traite l'optimisation de la conception mécanique (CATIA V5) dans l'ingénierie système.



Mes compétences :

Catia v5

Solidworks

ANSYS Workbench

Abaqus

Matlab/Simulink

Conception mécanique