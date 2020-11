Mohamed AMRAOUI - CERTIFIÉ PSPO

Titulaire d'un certificat PSPO et d'un certificat Data science de l'Université Paris-Dauphine et d'un doctorat en Finance de marché de l'Université Paris-Assas et fort d'une expérience polyvalente et variée de 15 ans entre la banque, la gestion de projets et l'enseignement supérieur, je cherche actuellement de nouvelles opportunités en gestion de projets PO/PM/MOA dans le secteur banque-finance-assurance, e-marketing ou liés à la transformation et l'innovation digitale par l'usage de la data et de l'IA.



Passionné par les problématiques Produit et expérience utilisateur, je suis quelqu'un de dynamique, curieux, rigoureux et pédagogue avec une très bonne capacité de négociation et de prise de décision. Doté dune forte aptitude de proposition, de conseil, d'organisation, d'analyse, d'écoute, de communication et d'adaptation avec différents interlocuteurs, je reste à votre disposition pour tout complément d'information sur mon expérience et ma formation.