Mohamed AMROUS

Organser le travail en fonction des consignes

Effectuer le rangement des pieces et des locaux

Nettoyer les salles, locaux et sanitaires

Nettoyer et ranger les matriels utilisés

Respecter les consignes et les modes dintervention

Appliquer des régles dhygiéene strictes

Autonome, sérieux et rigoureu



Mes compétences :

Opérateur commande numérique decoupe laser oxyméta