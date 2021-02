Mohamed ARFAOUI

*J'analyse les besoins, choisi la solution technique la mieux adaptée et développe les fonctionnalités du site web ou de l'application web. Pour cette dernière étape, je rédige des lignes de code.

*Je maîtriser les langages de développement web (PHP, SQL, Java, ASP) ainsi que les CMS (systèmes de gestion de contenu) et autres frameworks.

*Polyvalent, autonome, respectueux des délais et capable dintégrer de nouveaux concepts et langages de programmation dans un univers qui évolue très rapidement.

TEL : 27 343 915