Mohamed ATA

Militaire depuis plus de 24 ans dans les métiers de la mécanique navale et la prévention de la sécurité, j’ai acquis l’expérience et dispose de compétences techniques et organisationnelles dans le management d’équipes, la coordination des travaux ,La promotion de la santé et de la sécurité au travail ainsi que la formation des équipages . M'intégrer dans le monde du travail civil, représente pour moi un réel enjeu d'avenir et un nouveau défi professionnel .

Respect de la hiérarchie , soucie du compte rendue et esprit d’équipe sont les valeurs que j'ai appris durant ma carrière.