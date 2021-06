Mohamed ATOUFI (MOHAMED ATOUFI)

École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ENSAM-R

Elève Ingénieur en mécanique qualifié et passionné par la conception,

production et par la maintenance industrielle. Autonome et très

rigoureux, je mets en valeur les qualités de chacun et adapter

facilement pour une conduite de projet en adéquation avec les

valeurs de l'entreprise.



Projets académiques:

-Conception et la fabrication d'un Banc d'essai pour

étudier la flexion déviée d'une poutre

-Conception et la réalisation d'un Banc d'essai pour

étudier la déformation des enveloppes épaisses.

-Conception du système scie à table

-Conception d'un Moteur thermique à deux temps.

-Conception dune Imprimante 3D didactique.