Je suis un ingénieure en informatique spécialité informatique décisionnelle à ESPRIT.

(Data visualization ,Datamining ,Datawarehousing,Data analyzing ,Agility, Engineering medium-Level Object-Oriented Programming and Communication)

Compétent de collaborer et de travailler en équipe.



pour me contacter (mail) : medaymen.brinis@outlook.fr

mohamedaymen.brinis@esprit.tn



profile linked in :https://tn.linkedin.com/pub/mohamed-aymen-brinis/a3/634/9b5



Mes compétences :

Java EE

JavaScript

Symfony2

Microsoft SQL Server

MySQL

Microsoft .NET

HTML 5

Microsoft SharePoint

Pentaho

Talend

PostgreSQL

PHP 5

JasperReports

QlickView

Oracle

SQL

PL/SQL

Splunk

Data mining

Informatique Décisionnelle BI

SAP ABAP

Dynamics CRM

Navision

SAP BW

SAP BO

Divalto

Qliksense