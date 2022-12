Mohamed Aziz SNOUSSI (MOHAMED AZIZ SNOUSSI)

Actuellement en recherche d'emploi, je me permets de candidater à votre offre pour le poste dingénieur. Très intéressé par les secteurs de lembarqué, l'électronique et lautomatisme, je suis particulièrement motivé pour rejoindre votre entreprise.

Grâce à mes expériences en tant qu'un ingénieur en génie mécatronique, je pense avoir pu acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien les différentes missions.

Marqué par ma dernière expérience professionnelle réalisée dans le domaine du système embarqué, jestime pouvoir remplir pleinement les missions décrites dans lannonce.

Durant ces dernières années, jai eu la chance deffectuer 6 stages où jai pu développer mon autonomie pour gérer différents projets.

En effet, au cours de mon projet du de fin détude du cycle « Ingénierie en génie mécatronique », jai intégré lentreprise LILAS pour profiter dune nouvelle expérience dans le monde embarquée où jai pu réaliser un système de supervision des systèmes de gestion de l'Energie qui appel au monde de développement web, l'embarquée et le réseau informatique.

Aussi ce que j'ai vécu dans mon projet du de fin détude du cycle « licence appliquée en génie électrique industriel », jai intégré lentreprise SAGEMCOM pour profiter dune expérience diversifiée et enrichissante dans le monde de lindustrie. Certes, jai pu réaliser un système appliqué sur le groupe électrogène qui appel à linternet des objets (IOT).