Mohamed BAGHAOUI

Motiver pour un poste d'ingénieur d'étude en géophysique et géologie . Mes compétences de géophysicien de terrain et de recherche et développement sont mes plus grands atouts en milieu professionnel:



- Maîtrise des méthodes géophysiques d’exploration : Sismique terrestre et marine ( réflexion et réfraction grand angle), Magnétotellurique, Radar géologique, Sondage électrique (SEV), Diagraphie, Gravimétrique.



- Aptitude à mener un projet d'étude géophysique: acquisition / traitement / interprétation de données géophysiques, rédaction et présentation de rapport.



Mes compétences :

Géophysique, Géologie

Présentation des résultats et rédaction de rapport

Traitement des données Géophysique sous logiciel e

Acquisition des données simique, éléctrique et Rad

Logiciels: GMT, Seismic UNIX, Opendtect, Petrel, W

Méthodes géophysiques

Inversion tomographique : Tomo2D

Modélisation numérique

Exploitation de l’environnement Unix