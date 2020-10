Mohamed BANNANI

Je m’appelle Bannani Mohamed j’ai 25 un jeune diplomé :Technicien dessinateur et operateur topographe



plus de 5 ans d’expériences (domaine de la topographie).







mon expérience en tant que technicien topographe (terrain & bureau) m’a permis d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir.







parfaite maîtrise du dessin topographique de tous les travaux cadastraux à l'aide d'autocad, covadis et topogen. capable de faire des consultations au cadastre.







c’est avec plaisir que je vous rencontrerai pour vous exposer de vive voix l’ensemble de mes motivations. je vous prie de croire, monsieur le directeur, l’assurance de ma considération distinguée