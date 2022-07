Mohamed BELLOUCH

Diplômé dun Master en Procédés et Contrôles des Matériaux Métalliques (PC2M) à lUniversité de Bourgogne, je suis actuellement à la recherche dun emploi dans le domaine de la métallurgie, plus particulièrement dans le domaine du contrôle non destructif (CND). Rigoureux, polyvalent et autonome, jaspire à appliquer les connaissances acquises durant mes expériences précédentes et mon cursus universitaire.