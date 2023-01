Mohamed BOUCHADDAKH

- Chef de Projet Dynamics NAV, Audit de flux métier, conception de flux, formation des

utilisateurs, paramétrage des modules (comptabilité, règlement, vente, achat, stocks et

production) ;

- Consultant Dynamics AX, Conception du flux, paramétrage, démarrage comptabilité

règlement et formation Utilisateur sous Dynamics AX 2012 R3;

- Adaptation des flux standard, développement des Reports (SSRS), Dynamics AX 2012 R3 ;

- Expérience d’intégration des modules Comptabilité, Immobilisation, Achat, Vente, Stock,

et Production;

- Capacité de conception des solutions pour les flux spécifiques client ;

- Formation des utilisateurs et rédaction des supports de formation ;

- Développeur X++ ;

- Haut niveau Technique de développement sous Dynamics NAV ;

- Installation, Maintenance et Support sous Dynamics NAV;

- Consultant technique JD Edwards;

- Développeur Dot Net C#.

- Business intelligence: Management Report, ODATA, Cube.



Mes compétences :

JDE

Dynamics Ax

Dynamics Navision