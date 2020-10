Je m'appelle Mohamed Diallo, je suis un jeune diplômé du master Systèmes, réseaux et infrastructures virtuelles de l'université Claude Bernard Lyon 1. Actuellement je suis à la recherche d'un CDI sur un poste d'administrateur système et réseau dans lequel j'ai une année d'expérience bien remplie. Je suis autant à l'aise dans un environnement Windows que Linux et je dispose de quatre certifications Cisco.

Je suis immédiatement disponible, mobile principalement dans la région Lyonnaise; mais aussi en île-de-France et dans le sud.