Mohamed DIARRASSOUBA

Bonjour jai été cariste au laboratoire elerte à Aubervilliers ma mission était de charger et décharger les camions

A côté jétais préparateur de commande ça consistait à préparer des commandes clients reçus par mail imprimées sur support papier jallais chercher les produits à leur emplacement puis une fois la commande était prête jétais contrôlé par ma responsable pour éviter une éventuelle erreur avant expédition après cette étape de vérification je filmais la commande sur une palette et je prenais mon chariot pour la déposée dans la zone dexpédition .

Je traitais les produits qui étaient retournés par les clients suites à une non livraison ou létat du produit une fois le produit est retourné je faisais le tris pour récupérer si possible ceux qui sont récupérables et jappelais ma hiérarchie pour signer le traitement effectué après je rangeais ceux qui étaient à ranger et le reste partaient à la poubelle.

Mon record de préparation de palette par jour était 27

Après cette expérience jétais typiquement cariste dans une entreprise agroalimentaire mon rôle était de charger et décharger les camions puis effectuer les rangements des produits avec soit le chariot 3 ou le chariot 5

Maintenant suis magasinier réceptionniste depuis 2021 je prépare des commande aussi jenvoie les commandes via différents transports.

Après réception darticles fournisseurs je les vérifie et les rentres en informatique