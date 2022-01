Mohamed DOUAYAR

Bonjour je m'appelle Mohamed j'ai 26 ans J'ai toujours été passionné par l'économie

Alors une fois que j'ai obtenu mon bac scientifique J'ai décidé de m'orienter vers

la faculté des sciences économiques Afin d'obtenir une licence en finance comptabilité

Pour mieux comprendre le monde professionnel J'ai effectué un stage de 3 mois en Comptabilité au sein d'un cabinet Après j'ai été recruté par la Banque Centrale Populaire

En Tant que agent commercial polyvalent Jai eu La chance car cette nouvelle expérience me permettait dacquérir de solides compétences telles Que l'esprit d'initiative, le sens de service et bonne organisation ainsi que la gestion de risque et la sens de responsabilité ;En en parallèle avec mon travail jai fais une formation de master en ingénierie financière, Fiscale et patrimoniale



En ce moment je souhaiterais avoir plus de responsabilités et se fait intégrer une société qui présente plus de perspective d'évolution que la société actuelle c'est pourquoi j'ai postulé pour ce poste