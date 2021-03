Mohamed EDDAGHOUR, né le 01/07/1986 à Berrechid,célibataire .

Mon niveau scolaire est le baccalauréat en sciences physiques, du coté professionnelle j'ai un diplome de technicien en électricité de maintenance industrielle (2012), ainsi que deux autres de qualification : un en électromécanique (2010) et l'autre en électricité d'entretien industriel (2006) .

Ayant une experience professionnelle diverse, je suis serieux,adroit et dynamique en respéctant les consignes du travail et les règle de sécurité avec une facilité d'intégration.



Mes compétences :

 Usinage manuel et sur machines outils numériques

 Entretien des moteurs électriques et transformat

 Lecture des dessins et schémas.

 Bonne métrise de la commande des systèmes autom

 Bonne métrise de la mesure et du contrôle des gr

 Installation et maintenances des circuits électr