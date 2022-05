Mohamed EL AMRANI

Grand passionné d'arts numériques et du web, j'ai également fait mes armes dans plusieurs agences de COM est imprimeries, où j'ai pu me confronter aux différentes problématiques liées au métier.



En tant que graphiste indépendant, j'assure la direction artistique, la création graphique et le graphisme de tous vos projets de communication visuelle web ou print.



Travailler avec un graphiste indépendant c'est choisir une solution souple et réactive.

Mon activité de graphiste s'adresse aussi bien à une agence de communication visuelle qu'à une entreprise qui désire s'équiper d'outils de communication multimédia efficaces.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Graphisme

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Supports de communication

Design graphique

CINEMA 4D