Mohamed EL AROUI

Le monde actuel a gagné en complexité. Les technologies de l'information et de communication génèrent une multitude de données comme jamais auparavant. Le problème n'est donc plus tant d’acquérir une masse de données, mais de l'exploiter afin d'en extraire la substantifique moelle pour prendre la bonne décision au bon moment.Ainsi d’élaborer et créer des programmes informatiques Intelligents étant capables de raisonner comme l’homme et qui peuvent répondre à des problèmes complexes.



Mes compétences :

Optimisation des process

Développement informatique

Sécurité des systèmes d'information

Deep Learning

Machine Learning

Systèmes Complexes

Data mining

Data warehousing

SAP

ERP

Oracle