Mohamed EL AYARI

Je suis ingénieur principal diplômé de l'Ecole d'Ingénieur de Tunis. j'ai travaillé au sein du Ministère de L'Equipement tunisien ainsi qu'au bureau d'Etude Arabe Tuniso-Libyen BEATL et au bureau d'études STUDI INTERNATIONAL en tant que chef de mission d'assistance technique et de suivi des travaux de projets routiers, ouvrages d'arts et port maritimes.

j'ai publié deux articles en France et un en Tunisie. en plus j'ai une recherche scientifique en cours.

compétences: routes, ouvrages d'arts, travaux maritimes, fondations profondes



Mes compétences :

Ingénierie