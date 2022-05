Mohamed EL AZIDI

Entreprise



Fondée en mars 1999, eDreams s'est développée et devenue une des plus grandes agences de voyage en ligne en Espagne ainsi qu'une des plus importantes d'Europe. Nous offrons à nos clients plus de 60.000 vols, plus de 100 compagnies aériennes et plus de 150.000 hôtels dans plus de 30.000 destinations à travers le monde ainsi que des séjours et locations de voitures. Pour cela, nous mettons à la disposition de nos clients des technologies de réservation et un moteur de recherche de pointe.



Notre objectif est d'offrir le plus large choix de vols, hôtels, séjours à des prix les plus compétitifs. En plus d'aider nos clients dans l'organisation de leurs voyages, nous proposons également des solutions marketing et services de publicité en ligne à d'autres entreprises.



Basés à Barcelone (Espagne), nous sommes présents dans plus de 19 pays dont notamment la France, la Suisse, le Canada, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. En 2011, eDreams s'est lancé sur le marché turc pour devenir la première agence internationale de ce marché émergent. Nous continuerons notre expansion internationale en investissant dans le lancement de nos services dans de nouveaux marchés à travers le monde.



Javier Pérez-Tenessa de Block est le co-fondateur d'eDreams et PDG du groupe. Après avoir suivi des études d'ingénieur en aéronautique à Madrid et obtenu un MBA à l'Université de Stanford (Etats-Unis), il a commencé sa carrière comme ingénieur dans la conception de satellites. En 1995, il s'installa à la Silicon Valley pour travailler au sein d'AOL puis Netscape avant de cofonder eDreams dans le but de créer une agence de voyage européenne en ligne.



En juillet 2010, le fond d'investissement européen Permira devient le plus important actionnaire de l'entreprise. Un an plus tard, en juillet 2011, eDreams fusionne avec GO Voyages et racheta Opodo et Travellink pour fonder le groupe ODIGEO. Comptant 12 millions de clients chaque année dans 28 pays, ODIGEO est un des plus importants groupes mondiaux dans le secteur du voyage en ligne.



Nos principales activités sont les suivantes.





Agence de voyages



Nos clients peuvent planifier leurs vacances avec simplicité et flexibilité en utilisant nos moteurs de recherche, de comparateur de vols et de réservations. Notre moteur de recherche de vols permet aux utilisateurs de faire des recherches sélectives parmi toutes les compagnies aériennes, low-cost et traditionnelles, du marché, Il permet également de faire des recherches en combinant des vols de différentes compagnies aériennes ce qui permet de proposer les prix les plus compétitifs du marché.



En plus de proposer des vols pas chers, l'agence de voyages en ligne eDreams propose également un large choix d'hôtels, de vols+hôtels, de locations de voitures et d'assurances voyage.



En France, nos clients peuvent réserver en ligne depuis leur ordinateur, leur téléphone portable ou tablette ou en contactant notre service client.





Services de marketing et de publicité



Etant l'un des principaux acteurs e-commerce d'Europe, plus de 100.000 internautes visitent notre site chaque jour. Tous les 15 jours, nous envoyons notre newsletter avec nos meilleures offres de dernière minute à plus d'un million de personnes. Ces chiffres ont attiré l'attention d'un grand nombre d'entreprises, faisant partie ou non du secteur touristique, voyant en eDreams un support idéal pour mener à bien leurs campagnes de publicité. Actuellement, eDreams compte plus de 500 clients publicitaires.



Nous mettons l'accent sur le multicanal ce qui nous permet de lancer des campagnes sur mesure selon les objectifs de chaque annonceur. La technologie Realmedia informe les annonceurs, pratiquement en temps réel, du nombre de visiteurs sur leur annonce et leur site. Les annonceurs peuvent ainsi déterminer de manière précise les résultats d'une action et contrôler le retour sur investissement.



Plus d'informations sur nos services publicité dans la section Publicité et partenariats.





Opinions Clients



Nous restons à l'écoute de nos clients notamment grâce aux nombreux avis que les clients nous envoient, ce qui nous différencie des autres agences de voyages en ligne. Nous collectons et publions des milliers d'opinions de nos clients qui ont voyagé avec nous pour aider d'autres utilisateurs dans leur choix de compagnie aérienne, aéroport ou hôtel.