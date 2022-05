Mohamed EL BAKI

Originaire du Maroc Région Souss-Massa-Draa, Province Chtouka-Ait-Baha.

Fraction Issaguène. ( D.N. 31 décembre 1944 ).

Douar Idelse.

En France depuis 1966.



Marié,père et grand-père.



militant politique,syndicaliste et associatif.



MAROC de la naissance à 1964.

ALGERIE (Alger) de 1964 à Juin 1966.

France (Haute-Savoie) depuis Juillet 1966.



Retraité : Société Nationale des Chemins de Fer Français ( S.N.C.F. ).



Ancien Vice Président et Président Association Association France Immigrés Annemasse (AFIA) et ancien membre de la Fédération Haute-Savoie Amitié Franco-Etrangère.

Ancien Vice-Président,Responsable Commission Travailleurs Immigrés de la Maison des Jeunes et de la Culture Maison Pour Tous Annemasse.

Ancien Président du Congrès des Arabes en Europe.

Ancien Délégué du Personnel SNCF-SERNAM. et Représentant Syndical C.G.T.-Force-Ouvrière.

Ancien Conseiller de Salarié, trois mandats de trois ans,par Arrêté Prefectoral.

Ancien Secrétaire Adjoint Section Locale CGT-Force-Ouvrière.Ancien membre du Conseil Federal CGT-FO.

Ancien Administrateur Sécurité Sociale CPAM 74.

Ancien représentant/administrateur d'Organismes sociaux : Hôpitaux de Annemasse,Evian-Les-Bains ,Thonon -Les-Bains et de Commissions de Action Sociale et Solidaire.

Ancien Administrateur FAS-CRIPI Région Rhône-Alpes : Lyon.

Représentant de la Mutuelle Fondation Flamand,Orphelinat des Chemins de Fer Français.

Présient Section Annemasse Agglomération des Retraités Cheminots SNCF: Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer Français et d'Outre-Mer. http://www.fgrcf.fr

Membre de la Fédération La Famille du Cheminot.

Membre du Mouvement Démocrate.

Membre du Conseil des Musulmans Démocrates de France.



Mes compétences :

Action sociale

Afrique

Francophonie

Prévoyance

Sécurité

Sécurité sociale

Droit de la sécurité sociale

Education Populaire

Syndicalisme

Insertion,integration,citoyenneté