Mohamed EL BAKKALI

Xeptor Computer Trade:

fournit en produits informatiques depuis plus de douze ans les revendeurs et les collectivités. La spécialité de Xeptor est de fournir des produits déjà hors catalogue mais toujours recherchés. Processus d’uniformisation Les DSI sont souvent confrontés á la problématique de l’Image du matériel. Ils doivent reprendre les Images dés qu’un nouveau modèle de produit intègre le parc, et c’est un process très consommateur de temps. Les produits hors catalogue ou en fin de vie sont toujours disponibles chez Xeptor en neuf avec la garantie constructeur. Vous pouvez ainsi aider votre client à prolonger leur processus d’uniformisation. Produits rares et/ou obsolètes En tant que revendeur, vous recevez fréquemment de vos clients des demandes de produits spécifiques et/ou peu courants. Il s’agit souvent d’une pièce importante sans aucun équivalent possible. Les produits rares et/ou obsolètes restent disponibles chez Xeptor. Une offre au dessus du lot / Améliorer votre marge Pour les clients finaux, investir dans du matériel informatique peut s’avérer difficile et en surcapacité par rapport á ses besoins initiaux. De plus l’opportunité d’une marge confortable s’amenuisera des que le client vous mettra en concurrence. Xeptor propose les « avants derniers » modèles, ainsi vous pourrez faire une offre qui vous différencie des autres et votre client se retrouvera dans son investissement. En plus vous pourrez améliorer votre marge en établissant votre prix de vente par rapport a la valeur du marché et non la valeur d’achat.