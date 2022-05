Mohamed El Béchir DOUCOURÉ

Je suis titulaire d'une maitrise en géographie de développement et a eu à exercer au projet intégré en zone lacustre Tonka en tant que socio économiste chargé d'étude socio foncière dans l'élaboration des schéma d'aménagement des terroirs.(PNUD).

Quatre ans plus tard je fus responsable de la cellule suivi-études-évaluation-rapports dans un projet FIDA

PENDANT HUIT ANS;

A cause de l'insécurité au nord de mon pays, j' exerce actuellement au projet filets sociaux en tant que responsable de suivi et évaluation;

J'ai reçu plusieurs formations dont les plus en vues sont: la définition et l'implantation des systèmes de" suivi-évaluation au Maroc, le management des projet à DAKAR.