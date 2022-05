Mohamed EL BEHEIRY

Ingénieur électrique par formation, je suis compétent en plusieurs disciplines, y compris la recherche scientifique, l'informatique, le conseil, et l'enseignement. La portée de mes compétences me permet d'affronter d'importants défis multidisciplinaires, dont je profite actuellement en tant que doctorant de biophysique dans l'Institut Curie.



Specialties: Biotechnologie, optique et photonique, informatique scientifique, traitement d'image



Mes compétences :

Modélisation

Nanotechnologies

Analyse statistique

Python

Linux

Traitement d'images

C++

Biologie moléculaire

Conseil

Informatique

Java

Statistiques

UNIX

OpenGL

Simulation numérique

MATLAB

Physique

Optique

Ingénierie

Microscopie optique

Microfluidique