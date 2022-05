Mohamed EL BERGUI

Actuellement je travaille en tant qu'ingénieur au sein de la Direction des équipements et de la Maintenance au Service des acquisitions, Ministere de la Santé.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:



Septembre 2009- décembre 2012 : Ingénieur d’état biomédical, Service des études et des acquisitions à la Direction des Equipements et de la Maintenance, Ministère de la Santé, Maroc.



• L’acquisition et le renouvellement du parc biomédical au niveau National.

• La rédaction des CPS et la participation aux différentes étapes du marché publique depuis l’appel d’offre jusqu'à la réception du matériel et le contrôle de la conformité technique des équipements.

• L’inventaire, la mise à jour et l’évaluation régulière de l’état du parc biomédical national.

• Le suivie des besoins en matière des équipements au nivaux des hôpitaux et l’évaluation du budget nécessaire en concertation avec les structures locales.

• Etude du Projet d’installation d’une cellule Matériovigilance des équipements médicaux technique au sein de la Direction des Equipements et de la Maintenance.

• Le suivie des différents Projets encours dans le cadre du Prêt de la BEI.



Mai 2008-Juin 2008 : Ingénieur d’application Médical au sein de la Société Pyxis International groupe CARDINAL Health, Poissy, France.



• Responsable de la moitié Nord de la France pour la vente, l’installation, la mise en route, le suivi après vente et la formation des utilisateurs sur les stations de distribution et de la gestion automatisée des médicaments MedStation 3000.



Avril 2007- Avril 2008 : Biomédical responsable de site au sein de la Société TBS France à Metz.

• La maintenance préventive et curative de l’ensemble des équipements biomédicaux de la clinique St André à Metz et l’élaboration du planning pluriannuel de la maintenance préventive.

• L’assurance par la GMAO de la traçabilité des interventions, le contrôle qualité et le suivie de matériovigilance utilisant la base de données (Si3C).

• La relation permanente avec le corps médical et avec les services après vente des fournisseurs des équipements médicaux (consultations techniques, commande des pièces de rechange etc..).



Octobre 2005-Mars 2006 : Ingénieur biomédical, la Société SINTEC S.A.R.L. groupe LANDRY S.A. à Saint Pierre et Miquelon, DOM/TOM, France.



• Le développement d’une nouvelle cellule biomédicale au sein de la société.

• La réponse aux appels d’offres publiques des centres hospitaliers relatives à la maintenance du parc biomédical et l’acquisition des nouveaux équipements.

• Le contact permanent avec les services techniques et commerciaux des différentes sociétés.



Janvier 2002-Juillet 2005 : Ingénieur biomédical, la Société DERELEC S.A.R.L., groupe MG à Saint Pierre et Miquelon, DOM/TOM, France.



• La maintenance préventive et curative de l’ensemble des équipements biomédicaux du centre hospitalier François Dunan et l’élaboration du planning pluriannuel de la maintenance préventive.

• L’assurance par la GMAO de la traçabilité des interventions en saisissant les informations sur la base de données (Systemis), le contrôle qualité et le suivie matériovigilance.

• La rédaction des procédures techniques pour la maintenance préventive et la formation des utilisateurs sur les nouveaux équipements biomédicaux.



FORMATIONS :



 Janvier 2011 : Formation sur les automates d’hématologie SYSMEX chez Promamec au Maroc.



 Octobre 2010 : Formation sur les tables de radiologie chez SIMENS Maroc.



 Avril 2010 : Formation sur les Systems de numérisation Radiologique, AGPHA par Eramedic SA.



 Mai 2008 : Formation sur l’exploitation la mise en service et la maintenance Hard & software à distance des stations de gestion automatisée des médicaments Med Station 3000 et les armoires automatiques de stockag