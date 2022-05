Mohamed EL BOUANANI

Etat Civil



Nom : EL BOUANANI

Prénom : MOHAMED

Nationalité : MAROCAINE

Situation familiale : MARIE.

Date & lieu de naissance : 01/01/1964

Adresse : N2 LOTISSEMENT ESSALAMA QUARTIER FLORIDA SIDI

MROUF CASABLANCA MAROC

Téléphone (GSM) : 00212661818308

E-mail : anani.moha@gmail.com ou oubad.moha@hotmail.com



Etudes & Formations



Décembre 1999 : obtention brevet du capitaine au long cours

Juin 1997 : obtention diplôme capitaine au long cours.

Janvier 1992 : obtention brevet lieutenant au long cours.

Juin 1989 : obtention du diplôme lieutenant au long cours.

Année universitaire 1986 – 1989 : études a l’institut

supérieur des études maritimes

Année 1984 a 1986 : études en école préparatoire

Juin 1984 : obtention baccalauréat sciences mathématiques

Année 1972 – 1984 : scolarisation primaires et secondaires



Connaissances professionnelles



Depuis septembre 1992 : officier de la marine marchande a

bord des divers navires (passagers - contenaires Polythermes

- conventionnels)

Année 2001 : obtention des certificats STCW (lutte incendie

– GMDSS – responsabilité social – soins médicaux…..)

Année 2002 : stage de formation sur le bureautique

Année 2002 : suivie un séminaire sur la gestion du temps

Année 2002 : participé a la certification ISM des navires

d’une compagnie de navigation marocaine

Année 2004 : suivie stage de formation sur la sûreté (ISPS)

et obtention d’une certificat SSO

Année 2004 a 2007 : superviseur de la compagnie a bord des

navires affréter pendant la période estivale

Année 2008 : participer a un séminaire a MARSEILLE sur

l’organisation et la gestion de la flotte CMA-CGM

Année 2009 : formation sur la maintenance et manœuvre des

système MACGREGOR abord des navires a passagers.

Année 2010 : formation sur le logiciel AMOS de gestion

maintenance et achat d’une compagnie de navigation.



Expérience professionnelle -



Gestion administrative et financière d’une équipe de plus

100 personnes

Etablissement, suivie des plannings de maintenance et essais

des appareilles hydrauliques, électriques …….

Gestion de la sécurité et sûreté du matériel, la sécurité de

travail et qualité, planification des travaux ………

Gestion de stock

Etablissement des rapports de mer, avaries, assurances…… ;



Connaissances générales et loisirs :



Informatique: environnement windows, excel, word…

Loisirs : sport, music et lecture

Permis de conduire : categorie B

Langues : * Arabe : maternel

* Français : bon niveau

* Anglais : assez bien



Mes compétences :

