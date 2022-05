Mohamed EL FOUR

Homme de terrain, comprenant bien les enjeux et besoins du marché marocain, prompt à y répondre, efficace en vente et en négociation, mangements des équipes.

Force de proposition auprès de la direction, pédagogue des équipes de vendeurs, organisé pour :

1/ La mise en ouvre de la politique commerciale définie par la direction

2/ La réalisation des objectifs ; analyses des résultats ; recouvrement, décision correctives nécessaires, négociation ; conseille ; assistance ; prospection des clients

3/ L’animation ; organisation et le contrôle des circuits de distribution

4/ Interface et synergie avec le service marketing



Mes compétences :

Commerciale

Distribution

Force de vente

Gestion de la relation client

Mangement

Mangement de la force de vente

Relation Client

Traitement des réclamations

Vente